НАЗ хочет через суд отменить штраф за срыв инвестпроекта Экономика

Нижегородский автозавод НАЗ подал в суд, пытаясь оспорить требования Минпромторга России о возврате государственной субсидии и уплате штрафа. Речь идет о неисполнении условий инвестиционного проекта по выпуску биолабораторий и бескаркасных фургонов, пишет "Ъ-Приволжье".

В 2019 году предприятие получило от министерства 39,9 млн рублей на реализацию данного проекта. Однако к 2022 году завод выполнил лишь около половины запланированных объемов продаж спецтехники.

Ведомство потребовало вернуть предоставленные средства, а также доплатить 10,1 млн рублей в качестве штрафа за нарушение условий соглашения. НАЗ деньги вернул, но не согласился с обоснованностью требований.

Сейчас автозавод требует признать действия Минпромторга незаконными и вернуть ему выплаченные суммы. В качестве аргумента компания указывает на влияние пандемии COVID-19, из-за которой спрос на продукцию снизился и планы продаж не были выполнены.

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск, сославшись на сложившуюся судебную практику по аналогичным делам. После этого предприятие подало апелляцию, рассчитывая добиться пересмотра решения.