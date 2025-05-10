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Общество

Отклонен проект лаборатории по изучению опасных инфекций в Нижнем Новгороде

14 мая 2025 13:26  [90] Общество
Отклонен проект лаборатории по изучению опасных инфекций в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Проект строительства специализированной лаборатории в Нижнем Новгороде, предназначенной для оперативного анализа и исследования опасных и неидентифицированных инфекций, не получил одобрения государственной экспертизы. Об этом говорится в материалах, размещённых на официальном портале ГИС ЕГРЗ.

Негативное заключение было вынесено не только по проектной документации, но и по результатам инженерных изысканий, проведённых на месте предполагаемого строительства.

Речь идёт о возведении объекта на участке, расположенном в Советском районе областного центра, вблизи дома № 11 по улице Кулибина. Строительные работы стартовали летом 2023 года. Согласно разрешительной документации, завершить строительство планируется до 11 ноября 2025 года.

Заказчиком проекта выступает ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области". Комплекс должен был стать лабораторией высокого уровня биологической безопасности.

Для оценки проекта и инженерных изысканий были привлечены специалисты сразу нескольких организаций: ООО "Топоснова", ООО "Линия" и ООО "Центр экспертизы строительной деятельности". После анализа представленных материалов экспертная комиссия пришла к выводу о несоответствии проекта установленным требованиям.

Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство новой взрослой поликлиники в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение Роспотребнадзор Строительство
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