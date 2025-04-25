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Культура и отдых

Проект восстановления объектов мельницы Башкирова одобрила госэкспертиза

29 апреля 2025 13:00  [120] Культура и отдых
Проект восстановления объектов мельницы Башкирова одобрила госэкспертиза

Фото: Александр Воложанин

Проект сохранения двух объектов комплекса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде одобрила госэкспертиза. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ. 

Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" является объектом культурного объекта регионального значения. Он расположен на улице Гаршина, 40. 

ОКН включает в себя корпус мельницы, корпус макаронной фабрики, общежитие для рабочих и лабазы для склада товара. Он начал формироваться в 1870-е годы. 

Положительное заключение получили объекты "Общежитие для рабочих" и "Лабазы для склада товара". Застройщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Глоракс Центр". 

Отметим, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Торжественная церемония, посвященная старту масштабного проекта по реновации улицы Черниговской, состоялась в 2023 году.

Ранее сообщалось, что дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ОКН Реконструкция
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