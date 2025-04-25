Проект восстановления объектов мельницы Башкирова одобрила госэкспертиза Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Проект сохранения двух объектов комплекса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде одобрила госэкспертиза. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.

Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" является объектом культурного объекта регионального значения. Он расположен на улице Гаршина, 40.

ОКН включает в себя корпус мельницы, корпус макаронной фабрики, общежитие для рабочих и лабазы для склада товара. Он начал формироваться в 1870-е годы.

Положительное заключение получили объекты "Общежитие для рабочих" и "Лабазы для склада товара". Застройщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Глоракс Центр".

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