Проект восстановления объектов мельницы Башкирова одобрила госэкспертиза

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Проект сохранения двух объектов комплекса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде одобрила госэкспертиза. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.
Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" является объектом культурного объекта регионального значения. Он расположен на улице Гаршина, 40.
ОКН включает в себя корпус мельницы, корпус макаронной фабрики, общежитие для рабочих и лабазы для склада товара. Он начал формироваться в 1870-е годы.
Положительное заключение получили объекты "Общежитие для рабочих" и "Лабазы для склада товара". Застройщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Глоракс Центр".
Отметим, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Торжественная церемония, посвященная старту масштабного проекта по реновации улицы Черниговской, состоялась в 2023 году.
Ранее сообщалось, что дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде.
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