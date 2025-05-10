Глава отдела миграции в Павлове избежала наказания: срок давности дела истек Общество

Начальница отдела миграции в городе Павлово Нижегородской области Алла Вершинина избежала наказания по делу о превышении полномочий. Об этой истории сообщает телеканал "Кстати"… (16+).

Напомним, осенью 2024 года сотрудницу обвинили в превышении должностных полномочий после того, как в одной из местных организаций были выявлены нелегальные мигранты. Но вместо того, чтобы привлечь фирму-нарушителя к ответственности, сотрудница МВД составила заведомо ложный протокол о нарушении на подставное лицо.

Позднее статью о превышении полномочий переквалифицировали на "Халатность". Подозреваемая находилась под домашним арестом.

Заседание по этому делу откладывали трижды по разным причинам. А на четвертом заседании Павловский суд освободил фигурантку от наказания из-за истечения срока давности.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Дмитрий Дзепа, обвиняемый в незаконном завладении муниципальной недвижимостью, останется под стражей до 13 июля.