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Общество

Два дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

14 мая 2025 14:55  [112] Общество
Два дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Два дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города. 

Изымаются двухэтажные деревянные дома № 25 (литеры А, А1, А2) и №28 (литера А) с земельными участками. Ранее они были признаны аварийным и подлежащим сносу. 

Департамент строительства и капитального ремонта получил задание на подготовку отчета о рыночной стоимости объекта. После завершения этой работы администрация Ленинского района должна разработать проекты соглашений об изъятии недвижимости с каждым из владельцев.

Отметим, что улица Самочкина вошла в проект КРТ. Он будет реализовываться в четыре этапа, на каждом из которых будет вестись снос ветхих объектов - всего 39 зданий. Московский девелопер "Самолет" вложит 14 млрд рублей. На территории площадью 13,7 га намерены построить три 25-этажных дома, четыре 16-этажных домов и три 10-этажных домов, детский сад на 320 мест, школу на 1100 учеников и 5-этажный паркинг. Образовательные учреждения будут построены за счет государственных программ.

Ранее стало известно, что проект застройки в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки (1 очередь. МКД 4.1) получил положительное заключение негосударственной экспертизы. 

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Теги:
Ветхий фонд КРТ Снос
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