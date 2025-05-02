52 жилых дома планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

52 аварийных дома планируется расселить в Нижнем Новгороде к концу 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депстрое.

Расселение осуществляется в рамках первого этапа региональной программы, стартовавшей с 2024-го и рассчитанной до 2028 года.

Напомним, под программу переселения попадают 250 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 год. Их общая площадь составляет 94,1 тысячи квадратных метров.

К расселению нескольких домов в рамках реализуемых инвестиционных проектов привлечены инвесторы, поэтому всего планируется охватить 57 домов в текущем году. План расселения на 2025 год был сокращен почти вдвое.

Общая площадь квартир в данных домах составляет 25603 квадратных метра, а количество квартир - 864. На реализацию программы в этом году выделено 2,6 млрд рублей.

По состоянию на сегодня в рамках первого этапа расселено около 200 квартир.

Ранее сообщалось, что расселенный дом на улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде сгорел.