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Общество

Нижегородские врачи прооперировали конькобежку Викторию Прыгунову

14 мая 2025 15:26  [29] Общество
Нижегородские врачи прооперировали конькобежку Викторию Прыгунову

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородскую конькобежку Викторию Прыгунову прооперировали в одном из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. Об этом рассказал Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Абсолютной чемпионке ПФО провели операцию сразу на обеих стопах. По словам травматолога Алексея Крупко, специалистам удалось устранить рубцовые разрастания и остеофиты в области голеностопных суставов.

Врач отметил, что подобные образования представляют серьезную проблему для профессиональных спортсменов. Они вызывают постоянную боль, ограничивают подвижность и мешают добиваться высоких результатов, фактически блокируя путь в спорт высоких достижений.

Впереди у спортсменки курс реабилитации и восстановление.

Медики уверены, что Виктория в скором времени сможет вернуться на лед и продолжить борьбу за место в национальной команде.

Ранее сообщалось, что из желудка нижегородки удалили ком волос массой около трех килограммов.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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