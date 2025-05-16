Более 230 нижегородских культурных проектов получили грантовую поддержку ПФКИ Культура и отдых

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде прошла стратегическая сессия регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), приуроченная к дню рождения фонда. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Фонд был создан указом президента России Владимира Путина 17 мая 2021 года и за четыре года работы стал ключевым инструментом поддержки творческих инициатив по всей стране, а Нижегородская область — одним из лидеров по количеству реализованных проектов и привлеченных средств.

Заместитель генерального директора фонда Евгений Мурахвери в своем онлайн-обращении отметил, что за 14 грантовых конкурсов (итоги последнего пока не подведены) фонд получил более 90 тысяч заявок, из которых почти 10 тысяч проектов стали победителями. Общая сумма выделенных грантов превысила 36 миллиардов рублей.

"Мы видим, что выросла грамотность в сфере социокультурного проектирования. Креативные индустрии по всей стране активно включаются в работу с фондом", — сказал Мурахвери.

Цель фонда - всесторонняя поддержка проектов в области искусства, культуры и креативных индустрий, причем как крупных, федерального уровня, так и небольших локальных, которые создают культурный ландшафт страны.

Фонд продолжает развиваться: с 2025 года в заявки включены новые тематические направления, основанные на указе президента РФ о сохранении духовно-нравственных ценностей. Это требует от заявителей более четкого понимания идеологической направленности проектов.

По словам Евгения Мурахвери, "запрос на культуру колоссальный — заявок поступила на более чем 400 миллиардов рублей за 4 года. И мы рады, что Нижегородская область — в числе тех, кто активно отвечает на этот вызов".

Он отметил, что регион входит в число лидеров по активности и качеству заявок.

"По статистике большинство проектов, которые идут из региона, это, конечно, культурный код и Малая Родина. Очень приятно, что и местные власти поддерживают эти проекты в рамках софинансирования, и люди пишут проекты про локальную идентичность, про традиции. И, собственно говоря, это позволяет жителям Нижегородской области обрести свою самоидентичность и, в принципе, мы нацелены на позитивное развитие всех социальных процессов в обществе", - добавил он.

Евгений Мурахвери подчеркнул, что Нижегородская область стала одним из первых регионов, где был заработал проектный офис. Произошло это в 2023 году. Его открытие стало важным шагом в развитии культурной инфраструктуры.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова о результатах, которых добился регион.

"236 проектов и около 450 миллионов рублей за четыре года — это серьезная сумма. Но это не предел. Мы видим, как муниципальные учреждения культуры выходят на новый уровень, получая гранты уже свыше 10 миллионов рублей. Это свидетельствует о качественном развитии событийного туризма, что чрезвычайно важно. Ведь без культуры туризм невозможен", - сказала она.

Глава ведомства отметила, что самый большой грант, который получил регион - 36,9 млн рублей.

"Это современная музыка, фестиваль нашего театра оперы и балета. А минимальная —76 тысяч рублей. Это Хохломская роспись, Кавернинская центральная библиотечная система", — рассказала она.

Среди ключевых направлений — развитие событийного туризма, цифровизация культурного наследия, популяризация духовно-нравственных ценностей и поддержка локальной идентичности. В регионе реализовали проекты, получившие поддержку, такие как фестиваль "Пушкин без границ", "Музыка балконов", "Историческая оратория в веке Победы", а также открытие новых музеев — например, Музея полярной авиации в партнерстве с частным инвестором.

"Мы понимаем, что только при качественном культурном наполнении инфраструктура начинает работать. Сегодня культура — это не только традиционные формы, но и современные технологии, молодежные инициативы, блогерские лаборатории и креативные школы", — подчеркнула Суханова.

По ее словам, открытие проектного офиса дало серьезный импульс.

"Во всех показателях мы выросли вдвое. Это результат системной работы команды офиса и активной поддержки со стороны региона", - подытожила она.

Руководитель офиса Ирина Чиркунова отметила, что проектный офис помогает творческим людям получать средства на реализацию идей.

По ее словам, стратегическая сессия направлена на расширение представления участников о креативных индустриях, о современных тенденциях и о главных акцентах в сфере культуры.

Претендовать на получение поддержки могут некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели (за исключением самозанятых), муниципальные учреждения культуры (за исключением казенных).

При этом Ирина Чиркунова подчеркнула, что гранты не выделяются на капитальные ремонты, строительство или покупку зданий. Поддержка направлена исключительно на реализацию творческих идей.

"Это могут быть фестивали, выставки, концерты, проекты в области кинематографа — весь спектр креативных индустрий. У творческих команд часто возникает одна и та же проблема: они готовы реализовать интересные мероприятия, но у них нет средств на оплату артистов, костюмы, декорации, световое оформление. И вот здесь как раз фонд приходит на помощь. Он дает возможность этим идеям состояться, помогает воплотить замыслы в жизнь. Это реальный инструмент поддержки творческих людей на местах", - добавила она.