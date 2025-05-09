ПИМУ отложил запуск вивария с приматами из-за проблем с подрядчиками Наука

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Открытие Центра доклинических исследований Института фундаментальной медицины ПИМУ анонсировалось в апреле, но этого не произошло. В вузе рассказали НИА "Нижний Новгород", почему затягивается открытие вивария с приматами.

Напомним, что проект модернизации и расширения центра стартовал в июле 2024 года и реализуется в рамках программы "Приоритет 2030", а также за счет внебюджетных источников.

Основной целью стало создание современной площадки для проведения доклинических исследований лекарственных препаратов, востребованных российскими фармацевтическими компаниями. Инициатива возникла в ответ на дефицит таких услуг внутри страны и необходимость снижения зависимости от зарубежных лабораторий.

На сегодняшний день в здании выполнена часть ремонтных работ, закуплено оборудование и откорректирована дорожная карта проекта. Однако, отметили в вузе, сроки реализации были значительно увеличены по не зависящим от университета причинам.

Среди основных факторов задержки ПИМУ называет срыв сроков исполнения договоров подрядными организациями и предоставление ими неполной отчетной документации. Это, в свою очередь, препятствует своевременной оплате выполненных работ. Кроме того, в процессе реализации проекта было принято решение о дополнительном проектировании помещений, чтобы расширить их функциональность и использовать не только для доклинических исследований, но и для других научных задач.

Также сообщается, что ремонтные работы включают восстановление ключевых коммуникаций: тепло-, газо- и водоснабжения. Первоначально планировалось оперативно решить эти вопросы, однако фактические сроки оказались больше запланированных.

В ПИМУ добавили, что макаки, вопреки ранее появившейся информации, для отдела приматологии пока не закупались. Их приобретение станет возможным только после завершения строительных работ и заключения договоров с научными заказчиками. А озвученная в СМИ цифра в 500 особей — это лишь ориентир максимальной загрузки центра, достижимый не ранее чем через несколько лет после запуска.

В новом центре планируют проводить доклинические исследования лекарств, а также научные эксперименты с различными видами лабораторных животных. Кроме того, в здании разместятся учебные классы и лаборатории для студентов и слушателей программ дополнительного профессионального образования.

Напомним, в марте 2025 года правоохранители задержали первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Вячеслава Матвеичева, а также директора коммерческой организации. На следующий день после их задержания стало известно о поимке еще одного сотрудника медвуза. Всем предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Также сообщалось о проректоре Приволжского медицинского университета Сергее Савелове, которого суд перевел под домашний арест. Он обвиняется во взяточничестве.