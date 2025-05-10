Старая гематома могла стать причиной гибели 3-летнего ребенка под Володарском

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Родные трехлетнего мальчика из Володарского округа, умершего спустя несколько дней после госпитализации, считают, что трагедии можно было избежать, если бы врачи своевременно выявили проблему.

В эфире программы "Кстати" (16+) мама малыша Марина рассказала, что мальчик неоднократно проходил медицинские осмотры, так как у него наблюдались странности в поведении. Он часто бился головой о стены, что вызывало тревогу у родителей. Однако, как утверждает женщина, неврологи не придавали значения этим симптомам. Они говорили, что это манипуляции.

"Голову ему ни разу не обследовали. И в последний раз, когда мы были в хирургии, поставили ротавирус", — сказала Марина

Ситуация изменилась только после того, как состояние ребенка резко ухудшилось. Его экстренно прооперировали и ввели в искусственную кому. На пятые сутки он скончался — сердце не выдержало. Предварительной причиной смерти назвали отек мозга.

Уже в стационаре нейрохирурги предположили, что всему виной могла быть старая гематома, которую ранее не диагностировали. Мама малыша отметила, что ребенок мог биться об стену, чтобы показать, что у него болит голова. По ее словам, в три года сын еще не говорил.

Напомним, мальчик оказался в Нижегородской детской областной больнице после того, как в истерике бился головой о стену. Мама находилась в другой комнате и обнаружила его без сознания после того, как он замолчал. По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку условий, в которых воспитывался и проживал ребенок.

Ранее сообщалось, что глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мальчика.