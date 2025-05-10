Эксперты одобрили строительство трех домов по КРТ в Ольгине Общество

Проект жилой застройки, реализуемый по механизму комплексного развития территории в деревне Ольгино Приокского района Нижнего Новгорода, успешно прошел государственную экспертизу. Информация об этом появилась в Едином госреестре заключений проектной документации.

Речь идет о возведении трех многоквартирных домов под номерами 1, 2 и 3 согласно генеральному плану. В зданиях также предусмотрены встроенные помещения общественного назначения. Объекты планируется разместить в квартале №1, в непосредственной близости к восточной границе деревни Ольгино.

Реализацией проекта займется компания ООО "Специализированный застройщик КРТ-1". В роли технического заказчика выступает нижегородская организация "Дирекция по строительству".

Проектную документацию подготовило ростовское ООО "Новый проект".

Напомним, в районе деревни Ольгино стартовал один из крупнейших проектов комплексной жилой застройки в Нижнем Новгороде: на территории площадью 265,2 га предполагается строительство почти 1,4 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что около деревни Новинки в Приокском районе построят новый жилой квартал по проекту КРТ.