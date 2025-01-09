Водопровод в поселке Новинки и деревне Ольгино сделают до конца года Общество

Водопровод в поселке Новинки и деревне Ольгино построят до конца года, пишет GiperNN со ссылкой на гендиректора МКУ «ГлавУКС» Сергея Разживина.

По словам Разживина, разработка проекта системы водоотведения завершена, проектная документация уже на выходе из экспертизы. Маршрут будущей трассы был согласован со всеми организациями, которые параллельно ведут строительство дорог и жилых комплексов.

Относительно канализации пока нет полной уверенности, но в планах также стоит 2025 год. По информации от руководителя МКУ "ГлавУКС" проектная документация уже готова. В ближайшее время ожидается получение положительного заключения.

Генеральным подрядчиком по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в деревне Ольгино и поселке Новинки является "Нижегородский водоканал". Стоимость проекта превышает 2 млрд рублей. Средства на строительство будут выделены из бюджета.

В прошлом году на южных рубежах Нижнего Новгорода работы по прокладке нового водопровода были выполнены на 45%. Предполагалось, что строительство будет завершено в мае 2024 года, а пуско-наладочные работы проведут к ноябрю. Изначально планировалось начать прокладку канализации прошлой весной, но процесс проектирования затянулся. В результате сроки были перенесены на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске завершили строительство центрального водопровода.