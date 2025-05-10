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Ожегович из "Пари НН" пожаловался в ФИФА на задержку зарплаты в турецком клубе

14 мая 2025 18:22  [41] Спорт
Ожегович из Пари НН подал жалобу в ФИФА из-за задержки зарплаты в турецком клубе

Фото: Александр Воложанин

Игрок нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Огнен Ожегович, выступающий на правах аренды за турецкий клуб "Сакарьяспор", обратился в ФИФА с жалобой на задержку заработной платы. Об этом изданию "Чемпионат" рассказал спортивный директор клуба Александр Удальцов.

По его словам, Ожегович уже три месяца не получает положенные выплаты от турецкой команды. В связи с этим сербский нападающий принял решение бойкотировать тренировки команды, ожидая дальнейшего развития ситуации после обращения в ФИФА.

Контракт аренды Ожеговича с "Сакарьяспором" действует до 30 июня. Несмотря на это, в "Пари НН" рассматривают возможность возвращения футболиста в расположение команды, чтобы он мог поддерживать форму.

"Я сказал, что мы его ждём. Но тут надо оценить юридический момент, так как аренда не расторгнута. Он до 30 июня в аренде. Не знаю, имеет ли он право приехать к нам и тренироваться. Но это наш игрок, на которого мы рассчитываем. Мы хотим, чтобы он был в тонусе. Нашу позицию мы донесли. Если он не хочет оставаться там, то может вернуться в "Пари НН" тренироваться", — отметил Удальцов.

Ранее сообщалось, что 12 мая нижегородский ФК "Пари НН" обыграл "Крылья Советов" со счетом 5:2.

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Теги:
Зарплата ФК Пари НН Футбол
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