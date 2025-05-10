Оборот наркотиков вырос на 51,1% в Нижегородской области Общество

1779 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано в январе-апреле 2025 года в Нижегородской области, что на 51,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистики ГУ МВД России по Нижегородской области.

Также зафиксирован рост деяний тяжких и особо тяжких составов. Их количество достигло 1504 случаев, превышая показатели 2024 года на 60,9%.

Из незаконного оборота правоохранители изъял 330,7 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Это вдвое больше уровня прошлого года.

Снижается показатель содержания наркопритонов. За первые четыре месяца года удалось накрыть 10 организаций.

Ранее сообщалось, житель Дзержинска подозревается в попытке сбыта наркотиков, у него обнаружили с белым порошком общей массой порядка 15 кг.