СПИД-центр в Нижнем Новгороде начнет принимать пациентов по субботам

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Центр по профилактике и лечению ВИЧ и инфекционных заболеваний в Нижнем Новгороде с 17 мая начнет принимать пациентов и по субботам. Об этом сообщил редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что многим жителям города удобнее посещать врачей и получать медикаменты именно в выходные дни.
По субботам центр будет принимать пациентов с 8:00 до 15:40, а в будни, как и прежде, с 7:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что государственные стоматологические поликлиники перешли на семидневный режим работы. По субботам они открыты с 8:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 9:00 до 15:00.
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