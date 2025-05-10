СПИД-центр в Нижнем Новгороде начнет принимать пациентов по субботам Общество

Фото: Кира Мишина

Центр по профилактике и лечению ВИЧ и инфекционных заболеваний в Нижнем Новгороде с 17 мая начнет принимать пациентов и по субботам. Об этом сообщил редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что многим жителям города удобнее посещать врачей и получать медикаменты именно в выходные дни.

По субботам центр будет принимать пациентов с 8:00 до 15:40, а в будни, как и прежде, с 7:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что государственные стоматологические поликлиники перешли на семидневный режим работы. По субботам они открыты с 8:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 9:00 до 15:00.