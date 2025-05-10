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Общество

Почти 70% нижегородцев удовлетворены качеством медпомощи

15 мая 2025 10:15  [174] Общество
Почти 70% нижегородцев удовлетворены качеством медпомощи

Уровень удовлетворенности жителей Нижегородской области качеством оказания медицинской помощи достиг почти 70%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медизадния "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Он отметил, что такие данные опубликовал Росстат по результатам оценки общественного мнения за период с января по апрель 2025 года.

Согласно исследованию, показатель варьировался в пределах от 69,2% до 69,8%, что является одним из лучших результатов среди всех регионов страны.

Оценка проводится в рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", входящего в национальную программу "Продолжительная и активная жизнь".

Минздрав России использует эти данные для мониторинга эффективности работы системы здравоохранения на местах и дальнейшего планирования мер по её улучшению.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали реже жаловаться на систему здравоохранения.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Росстат
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