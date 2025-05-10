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Общество

Движение трамвая №19 возобновилось в Нижнем Новгороде

16 мая 2025 11:38  [69] Общество
Движение трамвая №19 возобновилось в Нижнем Новгороде

Фото: Стратегия развития Нижегородской области

Движение трамвайного маршрута №19 в Нижнем Новгороде восстановлено после завершения строительных работ на улице Бекетова. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Теперь трамвай снова курсирует по привычному маршруту: от депо №1 через улицу Бекетова до остановки "Мыза" и обратно. По пути следования транспорт проходит мимо парка "Швейцария" и проспекта Гагарина. На линии работает шесть трамвайных вагонов.

Возобновление движения стало возможным благодаря завершению одного из этапов масштабной программы по обновлению трамвайной инфраструктуры города.

До конца 2026 года в Нижнем Новгороде планируют заменить более 149 километров однопутных путей, провести капитальный ремонт 15 тяговых подстанций и трёх депо, а также приобрести 170 современных трамвайных вагонов.

Ожидается, что после завершения всех этапов проекта средняя скорость движения трамваев возрастёт на 45% и составит 18 км/ч. Это позволит сократить время в пути и повысить комфорт поездок.

Кроме того, модернизация путей снизит уровень шума и вибрации, что благоприятно скажется на жителях домов, расположенных рядом с трамвайными линиями.

По прогнозам, к 2028 году пассажиропоток на трамвайных маршрутах города вырастет почти в два раза — с 24,7 до 48,9 миллионов человек в год.

Ранее сообщалось, что из-за начала ремонта с 16 мая перестали ходить нижегородские трамваи №2 и №27.

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Теги:
Ремонтные работы Советский район Трамвай
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