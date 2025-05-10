Более 125 000 человек выбрали оплату проезда в нижегородском метро по биометрии Общество

Фото: Никита Духник

С декабря 2024 года в нижегородском метро действует система оплаты проезда по биометрическим данным. С момента запуска этой функции ею уже воспользовались 125,5 тысячи пассажиров. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в МП "Нижегородское метро".

Биометрическая оплата позволяет снизить стоимость поездки. Если при оплате наличными билет обходится в 40 рублей, а картой — в 35, то при использовании сервиса "Оплата улыбкой" цена составляет всего 25 рублей. Этот льготный тариф сохранится до 30 июня.

Технология "Оплата улыбкой" стала доступна жителям Нижнего Новгорода в конце прошлого года. Сегодня воспользоваться ею можно во всех 27 вестибюлях на 15 станциях метро.

Чтобы пройти через турникет, пассажиру нужно выбрать на терминале пункт "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру — система распознает лицо и автоматически спишет оплату.

Ранее сообщалось, что до 1 августа в Нижнем Новгороде не будут ходить трамваи №2 и №27. Это связано с реконструкцией трамвайных путей на улице Кулибина.