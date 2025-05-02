Фото:
Кафе может появиться в историческом здании водозаборной станции на Стрелке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
В течение долгого времени объект находился в законсервированном состоянии и не использовался, несмотря на проведенные ранее противоаварийные работы.
В центре отметили, что удалось найти инвесторов, готовых адаптировать здание под современное использование — точку общественного питания.
На сегодняшний день уже разработана и согласована научно-проектная документация, необходимая для проведения работ по сохранение здания. Также выдано официальное разрешение на их выполнение.
Сейчас на площадке ведутся подготовительные мероприятия. Параллельно начаты работы по технологическому подключению здания к централизованным инженерным сетям.
Напомним, "Ярмарочная водозаборная станция" является объектом культурного наследия регионального значения. В 1909 году на Нижегородской ярмарке для улучшения качества воды построили фильтровальную станцию. Является ярким образцом производственного здания, выполненного в стилистике модерна.
В 2021 году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода ОКН был восстановлен. Здание находилось в разрушенном состоянии, но во время специалистам удалось максимально сохранить подлинные элементы. Тогда сообщалось, что на противоаварийные работы и консервацию здания из федерального бюджета выделено более 39 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера возле собора Невского на Стрелке выделено 275 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+