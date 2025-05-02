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Культура и отдых

Кафе может появиться в историческом здании водозаборной станции на Стрелке

06 мая 2025 16:00  [36] Культура и отдых
Кафе может появиться в историческом здании водозаборной станции на Стрелке

Фото: Александр Воложанин

Кафе может появиться в историческом здании водозаборной станции на Стрелке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

В течение долгого времени объект находился в законсервированном состоянии и не использовался, несмотря на проведенные ранее противоаварийные работы.

В центре отметили, что удалось найти инвесторов, готовых адаптировать здание под современное использование — точку общественного питания.

На сегодняшний день уже разработана и согласована научно-проектная документация, необходимая для проведения работ по сохранение здания. Также выдано официальное разрешение на их выполнение.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные мероприятия. Параллельно начаты работы по технологическому подключению здания к централизованным инженерным сетям.

Напомним, "Ярмарочная водозаборная станция" является объектом культурного наследия регионального значения. В 1909 году на Нижегородской ярмарке для улучшения качества воды построили фильтровальную станцию. Является ярким образцом производственного здания, выполненного в стилистике модерна.

В 2021 году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода ОКН был восстановлен. Здание находилось в разрушенном состоянии, но во время специалистам удалось максимально сохранить подлинные элементы. Тогда сообщалось, что на противоаварийные работы и консервацию здания из федерального бюджета выделено более 39 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера возле собора Невского на Стрелке выделено 275 млн рублей. 

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Теги:
Кафе ОКН Стрелка
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