Нижегородец выманил у предпринимателей 300 млн рублей, обещая построить школу Происшествия

Бывший застройщик из Нижнего Новгорода оказался в центре крупного мошенничества, обманув десятки предпринимателей на сумму около 300 миллионов рублей.

Как сообщили в программе "Кстати" (16+), под предлогом завершения строительства школы он создал финансовую пирамиду, в которую втянул десятки человек. Он убедительно изображал успешного бизнесмена. Пострадавшие рассказывают, что Алексей носил дорогую одежду, ездил на люксовых автомобилях, уверенно говорил о своих проектах и даже показывал какие-то объекты. Но по факту у него никакого имущества не оказалось.

Сначала мужчина возвращал займы, чтобы укрепить доверие. Получив репутацию надёжного заёмщика, он стал просить всё более крупные суммы. После получения денег мужчина постепенно прекращал выходить на связь.

В телеграм-чате, созданном пострадавшими, уже более 60 участников. И каждый, предположительно, отдал не менее одного-двух миллионов рублей. Один из поверивших Алексею дал ему взаймы более 7 миллионов.

Алексей на некоторое время скрылся, но позже был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Куда ушли похищенные средства, мужчина раскрывать отказывается. Суд заключил мужчину под стражу на полтора месяца.

Ранее сообщалось, что нижегородский бизнесмен кинул два банка на 80 млн рублей.