Георгиевская лента
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 мая 2025 17:43  [75] Ремонт дорог в Нижегородской области по нацпроекту набирает обороты
16 мая 2025 17:07  [102] Поэтапный ремонт Канавинского моста начнется в ночь на 19 мая
16 мая 2025 16:45  [120] Выяснилось, где в Нижегородской области самые грибные места
16 мая 2025 16:26  [199] Скоростные речные перевозки свяжут Нижний Новгород и Ярославль
16 мая 2025 16:12  [140] Нижегородский трамвай №8 вернется в Гнилицы к концу 2025 года
16 мая 2025 15:35  [171] Первый этап ремонта путепровода у Мызинского моста планируют закончить к июлю
16 мая 2025 15:03  [163] ДУК высказался о провале грунта возле жилого дома в Верхних Печерах
16 мая 2025 14:30  [234] Судьба 20-летнего долгостроя на Ошарской пока не определена
16 мая 2025 14:23  [115] Главный метролог АПЗ поделилась планами работы службы
16 мая 2025 14:17  [181] Нижегородцам напомнили о риске заражения лихорадкой Западного Нила
Общество

Ремонт дорог в Нижегородской области по нацпроекту набирает обороты

16 мая 2025 17:43  [75] Общество
Ремонт дорог в Нижегородской области по нацпроекту набирает обороты

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По данным Главного управления автомобильных дорог региона, по состоянию на середину мая выполнено почти 20% от запланированного объёма работ.

Асфальтирование стартовало в апреле, как только позволили погодные условия. Подрядчики оперативно начали работу: были задействованы асфальтобетонные заводы, техника вышла на участки.

По информации руководителя ГКУ НО "ГУАД" Леонида Самухина, в нормативное состояние уже приведено 115 километров дорог. Это 21 участок, из которых девять, общей протяжённостью около 40 километров, уже прошли приёмку государственной комиссией. Все они были сданы раньше срока, установленного контрактами.

Работы завершены в Балахнинском округе — на дороге Замятино – Чуркино – Бабье – Шурлово, в округе Перевозский — на участке Дальнее Константиново – Перевоз, а также в Пильнинском округе — на трассе Мамешево – Наваты – Шумерля до границы с Чувашской Республикой.

Кроме того, отремонтированы участки в Сергачском округе (дорога Работки – Порецкое), а также подъезды к селу Кишкино в Большемурашкинском округе, деревне Шишенино в Воскресенском округе, селу Ачка в Сергачском округе и деревне Кодочиги в Тонкинском округе.

В целом, по заключённым контрактам, в 2025 году в Нижегородской области планируется привести в порядок более 625 километров дорог. Финансирование превышает 19 миллиардов рублей.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется по инициативе президента России и направлен на создание современной и безопасной инфраструктуры. В его состав входят 11 федеральных проектов, продолжающих ранее действовавшие инициативы в сфере дорожного строительства, ЖКХ, общественного транспорта и обеспечения безопасности на дорогах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
16 мая 2025 17:07  [102] Поэтапный ремонт Канавинского моста начнется в ночь на 19 мая
16 мая 2025 15:35  [171] Первый этап ремонта путепровода у Мызинского моста планируют закончить к июлю
01 мая 2025 16:00  [753] Ремонт дорог в Нижнем Новгороде проходит без нарушений
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных