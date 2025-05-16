Ремонт дорог в Нижегородской области по нацпроекту набирает обороты Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По данным Главного управления автомобильных дорог региона, по состоянию на середину мая выполнено почти 20% от запланированного объёма работ.

Асфальтирование стартовало в апреле, как только позволили погодные условия. Подрядчики оперативно начали работу: были задействованы асфальтобетонные заводы, техника вышла на участки.

По информации руководителя ГКУ НО "ГУАД" Леонида Самухина, в нормативное состояние уже приведено 115 километров дорог. Это 21 участок, из которых девять, общей протяжённостью около 40 километров, уже прошли приёмку государственной комиссией. Все они были сданы раньше срока, установленного контрактами.

Работы завершены в Балахнинском округе — на дороге Замятино – Чуркино – Бабье – Шурлово, в округе Перевозский — на участке Дальнее Константиново – Перевоз, а также в Пильнинском округе — на трассе Мамешево – Наваты – Шумерля до границы с Чувашской Республикой.

Кроме того, отремонтированы участки в Сергачском округе (дорога Работки – Порецкое), а также подъезды к селу Кишкино в Большемурашкинском округе, деревне Шишенино в Воскресенском округе, селу Ачка в Сергачском округе и деревне Кодочиги в Тонкинском округе.

В целом, по заключённым контрактам, в 2025 году в Нижегородской области планируется привести в порядок более 625 километров дорог. Финансирование превышает 19 миллиардов рублей.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется по инициативе президента России и направлен на создание современной и безопасной инфраструктуры. В его состав входят 11 федеральных проектов, продолжающих ранее действовавшие инициативы в сфере дорожного строительства, ЖКХ, общественного транспорта и обеспечения безопасности на дорогах.