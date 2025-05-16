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Культура и отдых

Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки

17 мая 2025 10:27  [108] Культура и отдых
Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки

Фото: Кира Мишина

На Нижегородской ярмарке начали установку корон на башни Главного ярмарочного дома. Видео процесса в своем телеграм-канале опубликовал губернатор региона Глеб Никитин.

Он напомнил, что в XIX веке на башнях здания уже были короны, однако в 1960–1970-х годах их сняли. Позже на этом месте размещались различные аббревиатуры и логотипы.

По словам губернатора, сейчас принято решение вернуть исторический облик архитектурного комплекса.

Первая корона уже установлена. Она выполнена по архивным фотографиям начала XX века и украшена растительным орнаментом. Такие же элементы в ближайшее время появятся на всех башнях Главного ярмарочного дома.

Глеб Никитин отметил, что восстановление исторических деталей помогает сохранить уникальную атмосферу Нижегородской ярмарки и подчеркнуть её культурную ценность.

Ранее сообщалось, что ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 850 млн рублей.

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Теги:
История Нижегородская ярмарка
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