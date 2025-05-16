Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки

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На Нижегородской ярмарке начали установку корон на башни Главного ярмарочного дома. Видео процесса в своем телеграм-канале опубликовал губернатор региона Глеб Никитин.
Он напомнил, что в XIX веке на башнях здания уже были короны, однако в 1960–1970-х годах их сняли. Позже на этом месте размещались различные аббревиатуры и логотипы.
По словам губернатора, сейчас принято решение вернуть исторический облик архитектурного комплекса.
Первая корона уже установлена. Она выполнена по архивным фотографиям начала XX века и украшена растительным орнаментом. Такие же элементы в ближайшее время появятся на всех башнях Главного ярмарочного дома.
Глеб Никитин отметил, что восстановление исторических деталей помогает сохранить уникальную атмосферу Нижегородской ярмарки и подчеркнуть её культурную ценность.
Ранее сообщалось, что ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 850 млн рублей.
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