Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

На Нижегородской ярмарке начали установку корон на башни Главного ярмарочного дома. Видео процесса в своем телеграм-канале опубликовал губернатор региона Глеб Никитин.

Он напомнил, что в XIX веке на башнях здания уже были короны, однако в 1960–1970-х годах их сняли. Позже на этом месте размещались различные аббревиатуры и логотипы.

По словам губернатора, сейчас принято решение вернуть исторический облик архитектурного комплекса.

Первая корона уже установлена. Она выполнена по архивным фотографиям начала XX века и украшена растительным орнаментом. Такие же элементы в ближайшее время появятся на всех башнях Главного ярмарочного дома.

Глеб Никитин отметил, что восстановление исторических деталей помогает сохранить уникальную атмосферу Нижегородской ярмарки и подчеркнуть её культурную ценность.

Ранее сообщалось, что ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 850 млн рублей.