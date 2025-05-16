Нижегородские школьники поделились впечатлениями о поездке в Беларусь

Фото:
Учащиеся средней школы №81 Нижнего Новгорода поделились с учениками младших классов впечатлениями о посещении Беларуси, куда ездили в рамках проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы".
Как сообщили в областном министерстве образования и науки, 24 ученика посетили Брест и Минск, а в пути для них проводились уроки истории прямо в вагоне поезда.
Учащиеся провели открытый урок для семиклассников спортивно-спасательного профиля, на котором рассказали о путешествии, которое состоялось в День Победы.
Участники поездки представили презентацию с фотографиями и рассказали о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны, которые не всегда можно найти в школьных учебниках. Особое внимание они уделили истории нижегородского героя Виктора Константиновича Чугунова, который совершил 218 боевых вылетов, сбил 13 вражеских самолетов лично и еще три — в составе группы. Под его командованием эскадрилья уничтожила в воздухе 80 самолетов противника. За свои подвиги Чугунов был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и орденом Красной Звезды.
Директор школы №81 Алексей Кнутов поблагодарил организаторов проекта и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, ребята получили не только яркие впечатления, но и ценные знания. Он подчеркнул, что история — один из самых любимых предметов у школьников, и именно такие поездки помогают развивать интерес к ней.
Отметим, проект реализуется в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети". Он объединяет направления, ранее входившие в нацпроекты "Образование" и "Наука и университеты", и включает девять федеральных программ.
Ранее сообщалось, что всего в рамках проекта в Республику Беларусь отправились 588 школьников и студентов колледжей из разных городов региона, а также 60 преподавателей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+