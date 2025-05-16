Бастрыкин потребовал завершить расследование гибели ребенка в бассейне Кстово Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области,архив

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры для завершения расследования уголовного дела по факту гибели пятилетнего мальчика в бассейне физкультурно-оздоровительного центра в Кстове. Об этом сообщили в СК РФ.

Поводом для поручения стало обращение матери погибшего ребенка в официальный аккаунт информационного центра СК России. Женщина сообщила, что в октябре 2023 года ее сын утонул во время занятия по плаванию, когда остался без присмотра со стороны тренеров и сотрудников учреждения.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, одна из обвиняемых до сих пор продолжает проводить тренировки с детьми дошкольного возраста. При этом, как указано в обращении, она не обладает профильным образованием в области физической культуры и спорта.

Отмечается, что Бастрыкин неоднократно поручал представить доклад по делу. Оно расследовалось СУ СК по Нижегородской области.

Материалы дела были направлены в суд с обвинением в адрес двух тренеров и директора центра. Однако судья Кстовского городского суда вернула дело прокурору для устранения препятствий, мешающих его рассмотрению по существу. До настоящего времени ответственность за гибель ребенка никто не понес.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину обеспечить завершение расследования и повторное направление дела в суд. Также он потребовал представить доклад о проделанной работе.

В Следственном комитете подчеркнули, что исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Волге в Кстовском округе.