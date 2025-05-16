Георгиевская лента
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 мая 2025 17:49  [94] Более 4 тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области в 2025 году
17 мая 2025 15:45  [207] Бастрыкин потребовал завершить расследование гибели ребенка в бассейне Кстово
17 мая 2025 14:15  [179] Пожар из-за неисправной проводки унес жизнь мужчины в Воскресенском районе
17 мая 2025 13:41  [303] Опубликовано видео массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово
17 мая 2025 12:19  [389] Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдела миграционной службы Павлова
17 мая 2025 11:20  [385] ДТП с участием полицейской машины в Кстове закончилось уголовным делом
17 мая 2025 09:39  [538] Два ДТП с участием машин ГАИ и скорой помощи произошли в Кстове
17 мая 2025 07:35  [330] Экс-полицейская из Лыскова получила условку за передачу телефонов арестованному
16 мая 2025 20:00  [339] 20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе
16 мая 2025 19:00  [319] Нижегородец выманил у предпринимателей 300 млн рублей, обещая построить школу
Происшествия

Более 4 тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области в 2025 году

17 мая 2025 17:49  [94] Происшествия
Более четырех тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области в 2025 году

С начала года сотрудники подразделений Госавтоинспекции Нижегородской области привлекли к ответственности 4257 автолюбителей, севших за руль с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

Отмечается, что из них 3744 водителя были задержаны с подтверждённым фактом употребления алкоголя. При этом 1686 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

Повторно попались нетрезвыми 513 человек. Ранее они были лишены водительских прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция подчёркивает, что рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей продолжаются. Цель таких проверок — своевременно исключить из дорожного движения тех, кто представляет угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Ранее сообщалось, что ученые из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с исследователями Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГАИ Пьяный водитель
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 11:10  [559] Более 200 пьяных водителей поймали в Нижегородской области с 1 по 4 мая
03 мая 2025 15:11  [1289] Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске
26 апреля 2025 12:53  [811] Пять машин повредил в Нижнем Новгороде нетрезвый автослесарь из-за ДТП
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных