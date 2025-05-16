Более 4 тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области в 2025 году Происшествия

С начала года сотрудники подразделений Госавтоинспекции Нижегородской области привлекли к ответственности 4257 автолюбителей, севших за руль с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

Отмечается, что из них 3744 водителя были задержаны с подтверждённым фактом употребления алкоголя. При этом 1686 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

Повторно попались нетрезвыми 513 человек. Ранее они были лишены водительских прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция подчёркивает, что рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей продолжаются. Цель таких проверок — своевременно исключить из дорожного движения тех, кто представляет угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Ранее сообщалось, что ученые из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с исследователями Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу.