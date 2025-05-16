Народный артист Бурляев подарит нижегородским кадетам коллекцию из 100 фильмов Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Балахне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с депутатом Госдумы, народным артистом России Николаем Бурляевым. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, Николай Бурляев прибыл в регион как председатель общественного движения "Культурный фронт России", а также как руководитель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам культуры, науки и образования.

В рамках визита в Нижегородскую область он представил фильм "Лермонтов" (6+), созданный при его участии. Картину показали и учащимися кадетского корпуса имени В.Ф. Маргелова.

После показа Николай Бурляков сообщил, что окажет поддержку в создании ресурсного центра киноклуба на базе учебного заведения и пообещал передать кадетскому корпусу 100 фильмов для образовательного и культурного просмотра.

Губернатор рассказал, что во время встречи обсуждались региональные инициативы в сфере культуры. В частности, речь шла о проекте "Уроки с путешествием", который был представлен как успешный опыт, интересный для распространения в других субъектах страны.

Также стороны договорились рассмотреть возможность проведения на территории Нижегородской области мероприятий славянского форума искусств "Золотой Витязь".

Ранее сообщалось, что Алена Хмельницкая и Александр Панкратов-Черный приедут на фестиваль "Кстокино" (12+) пройдет с 24 по 29 мая.