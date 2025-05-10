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Культура и отдых

Forbes включил нижегородца Марка Эйдельштейна в лонг-лист "30 до 30"

15 мая 2025 09:19  [69] Культура и отдых
Forbes включил нижегородца Марка Эйдельштейна в лонг-лист 30 до 30

Фото: Александр Воложанин

23-летний нижегородский актер Марк Эйдельштейн вошел в лонг-лист престижного рейтинга Forbes "30 до 30", в который ежегодно включают самых перспективных россиян младше 30 лет. Список опубликован на официальном сайте проекта.

Он оказался в числе 100 номинантов, добившихся значительных успехов в своей профессиональной сфере. Его кандидатура представлена в категории "Искусство", наряду с молодыми художниками и фотографами.

Ключевым достижением актера эксперты назвали участие в международном проекте — фильме "Анора" (18+) американского режиссера Шона Бейкера. В этой картине Марк исполнил роль сына российского миллиардера по имени Ваня. Лента получила широкое признание: она удостоилась "Золотой пальмовой ветви" на Каннском фестивале, двух наград BAFTA и пяти премий "Оскар".

Окончательный список из 30 победителей, по три представителя в каждой из десяти категорий, будет объявлен в июле. Именно они получат статус самых успешных молодых россиян по версии Forbes.

Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavor. 

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Теги:
знаменитости Кино Марк Эйдельштейн
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