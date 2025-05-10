Нижегородская область упростила съемки фильмов с запуском цифровой платформы Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

В Нижегородской области начала работу онлайн-платформа, призванная упростить и поддержать процесс кинопроизводства. Новый ресурс объединил более 200 локаций региона, а также сведения о специалистах и компаниях, предоставляющих услуги и оборудование для съемок. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Сайт кинокомиссии региона работает по принципу "одного окна", предоставляя исчерпывающую информацию для организаторов съемочного процесса. Его цель — создать комфортные условия для производства фильмов, сериалов, клипов и другого аудиовизуального контента на территории области.

По словам замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича, запуск платформы стал частью комплексной стратегии по развитию креативных индустрий:

"Мы расширяем инструменты поддержки кинематографистов — от консультаций до рибейтов. Интерес к региону со стороны киноиндустрии растет, и мы готовы предоставлять необходимую помощь. Уверен, что платформа и деятельность кинокомиссии значительно упростят организацию съемок и привлекут в область новые проекты", — отметил он.

Чтобы воспользоваться услугами платформы, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, указать параметры проекта и выбрать подходящие меры поддержки.

Платформа предоставляет доступ к следующим возможностям:

оформление согласований с органами власти и силовыми структурами для проведения съемок на территории региона;

помощь в выборе локаций, специалистов, оборудования и спецтехники;

консультации по получению рибейта — субсидии из регионального бюджета, которая компенсирует до 60% расходов на производство фильмов и другого контента, снятого в Нижегородской области;

содействие в медиасопровождении съемочного процесса и премьеры проекта в региональных СМИ.

Компании, прокатные организации, специалисты и другие участники индустрии могут зарегистрироваться на платформе и самостоятельно разместить свои предложения. После модерации информация станет доступна для продюсеров и кинокоманд, работающих в области.

Дополнительно сайт помогает организовать быт съемочной группы: подобрать отели и стоянки для кинокараванов. При бронировании через кинокомиссию возможны скидки на длительное размещение.

Все услуги кинокомиссии — от согласования съемок до консультативной поддержки — предоставляются бесплатно. Документация по условиям рибейта и правилам взаимодействия с кинокомиссией опубликована на платформе.

Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области был создан экспертный совет по развитию кинематографа.

Сообщалось, что в 2025 году планируют снимать художественные фильмы, сериалы и телепрограммы.