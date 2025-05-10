Нижегородская область упростила съемки фильмов с запуском цифровой платформы

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В Нижегородской области начала работу онлайн-платформа, призванная упростить и поддержать процесс кинопроизводства. Новый ресурс объединил более 200 локаций региона, а также сведения о специалистах и компаниях, предоставляющих услуги и оборудование для съемок. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Сайт кинокомиссии региона работает по принципу "одного окна", предоставляя исчерпывающую информацию для организаторов съемочного процесса. Его цель — создать комфортные условия для производства фильмов, сериалов, клипов и другого аудиовизуального контента на территории области.
По словам замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича, запуск платформы стал частью комплексной стратегии по развитию креативных индустрий:
"Мы расширяем инструменты поддержки кинематографистов — от консультаций до рибейтов. Интерес к региону со стороны киноиндустрии растет, и мы готовы предоставлять необходимую помощь. Уверен, что платформа и деятельность кинокомиссии значительно упростят организацию съемок и привлекут в область новые проекты", — отметил он.
Чтобы воспользоваться услугами платформы, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, указать параметры проекта и выбрать подходящие меры поддержки.
Платформа предоставляет доступ к следующим возможностям:
Компании, прокатные организации, специалисты и другие участники индустрии могут зарегистрироваться на платформе и самостоятельно разместить свои предложения. После модерации информация станет доступна для продюсеров и кинокоманд, работающих в области.
Дополнительно сайт помогает организовать быт съемочной группы: подобрать отели и стоянки для кинокараванов. При бронировании через кинокомиссию возможны скидки на длительное размещение.
Все услуги кинокомиссии — от согласования съемок до консультативной поддержки — предоставляются бесплатно. Документация по условиям рибейта и правилам взаимодействия с кинокомиссией опубликована на платформе.
Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области был создан экспертный совет по развитию кинематографа.
Сообщалось, что в 2025 году планируют снимать художественные фильмы, сериалы и телепрограммы.
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