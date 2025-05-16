Реверс введен на трассе М-7 под Лысковом из-за массового ДТП

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Утром 19 мая на трассе М-7 около Лыскова произошло столкновение, из-за которого образовались заторы в обе стороны. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".
Из-за жесткой аварии на дороге организовано реверсивное движение.
Судя по видео очевидцев, на трассе столкнулись несколько фур и легковые автомобили. На месте происшествия работают медики. Не исключено, что есть пострадавшие.
Официальных данных о ДТП на момент публикации нет.
По информации сервиса "Яндекс Карты", ДТП произошло примерно в 7 часов утра. На данный момент затрудненного движения в том районе нет.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в аварии с участием мотоцикла на трассе Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области.
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