Реверс введен на трассе М-7 под Лысковом из-за массового ДТП Происшествия

Фото: телеграм-канала "Мой Нижний Новгород"

Утром 19 мая на трассе М-7 около Лыскова произошло столкновение, из-за которого образовались заторы в обе стороны. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

Из-за жесткой аварии на дороге организовано реверсивное движение.

Судя по видео очевидцев, на трассе столкнулись несколько фур и легковые автомобили. На месте происшествия работают медики. Не исключено, что есть пострадавшие.

Официальных данных о ДТП на момент публикации нет.

По информации сервиса "Яндекс Карты", ДТП произошло примерно в 7 часов утра. На данный момент затрудненного движения в том районе нет.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в аварии с участием мотоцикла на трассе Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области.