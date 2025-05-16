Опубликовано видео массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово

Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово.
Напомним, авария произошла в ночь на 17 мая. Полицейская "Газель" столкнулась с автомобилем "Лада Приора", после чего перевернулась и сбила велосипедиста, который получил травмы.
По данным следкома, пассажир легковушки погиб, водители и остальные пассажиры обеих машин получили телесные повреждения.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отметим, что практически одновременно на этом же участке произошло еще одно ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.
В прокуратуре Нижегородской области взяли на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.
Ранее сообщалось, что вынесен приговор водителю грузовика, по вине которого в аварии на трассе М-7 погибли четыре человека.
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