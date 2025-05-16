Опубликовано видео массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово Происшествия

Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово.

Напомним, авария произошла в ночь на 17 мая. Полицейская "Газель" столкнулась с автомобилем "Лада Приора", после чего перевернулась и сбила велосипедиста, который получил травмы.

По данным следкома, пассажир легковушки погиб, водители и остальные пассажиры обеих машин получили телесные повреждения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отметим, что практически одновременно на этом же участке произошло еще одно ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.

В прокуратуре Нижегородской области взяли на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор водителю грузовика, по вине которого в аварии на трассе М-7 погибли четыре человека.