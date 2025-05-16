Фура устроила двойное ДТП на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

На автотрассе, соединяющей Нижний Новгород и Йошкар-Олу, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, причиной аварии стало нарушение дистанции со стороны водителя грузовика. Он не выдержал безопасное расстояние и врезался в ехавшую впереди "Ладу Калину".

От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной — "Ладой Грантой".

Оба пострадавших обратились за медицинской помощью. Их состояние уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля полиции в Кстове закончилось уголовным делом. Также было опубликовано видео автоаварии в Кстове с участием полицейской машины.