Фура устроила двойное ДТП на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола

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На автотрассе, соединяющей Нижний Новгород и Йошкар-Олу, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили два человека.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, причиной аварии стало нарушение дистанции со стороны водителя грузовика. Он не выдержал безопасное расстояние и врезался в ехавшую впереди "Ладу Калину".
От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной — "Ладой Грантой".
Оба пострадавших обратились за медицинской помощью. Их состояние уточняется.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля полиции в Кстове закончилось уголовным делом. Также было опубликовано видео автоаварии в Кстове с участием полицейской машины.
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