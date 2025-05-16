Авария мотоцикла с легковушкой в Нижегородской области: два человека травмированы Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Дорожная авария с участием мотоцикла произошла утром 18 мая на трассе Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель мотоцикла марки Yamaha — мужчина 1985 года рождения — не соблюдал безопасную дистанцию и в результате врезался в легковой автомобиль Honda Accord. За рулем машины находилась женщина 1990 года рождения.

В результате столкновения пострадали мотоциклист и его пассажир. Оба получили травмы различной степени тяжести, в том числе, переломы.

Обстоятельства происшествия уточняются, сотрудники полиции проводят проверку.

Равнее сообщалось, что на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола водитель фуры устроил двойное ДТП.