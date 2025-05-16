Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 мая 2025 13:06  [17] Заводской склад загорелся в поселке Железнодорожный под Нижним Новгородом
18 мая 2025 12:51  [57] Авария мотоцикла с легковушкой в Нижегородской области: два человека травмированы
18 мая 2025 10:48  [154] Кстовские полицейские нашли наркотик в кармане у местного жителя
18 мая 2025 09:00  [272] Фура устроила двойное ДТП на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола
17 мая 2025 17:49  [320] Более 4 тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области в 2025 году
17 мая 2025 15:45  [593] Бастрыкин потребовал завершить расследование гибели ребенка в бассейне Кстово
17 мая 2025 14:15  [356] Пожар из-за неисправной проводки унес жизнь мужчины в Воскресенском районе
17 мая 2025 13:41  [882] Опубликовано видео массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово
17 мая 2025 12:19  [676] Бастрыкину доложат о деле о халатности главы отдела миграционной службы Павлова
17 мая 2025 11:20  [1040] ДТП с участием полицейской машины в Кстове закончилось уголовным делом
Происшествия

Авария мотоцикла с легковушкой в Нижегородской области: два человека травмированы

18 мая 2025 12:51  [57] Происшествия
Авария мотоцикла с легковушкой в Нижегородской области: два человека травмированы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Дорожная авария с участием мотоцикла произошла утром 18 мая на трассе Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель мотоцикла марки Yamaha — мужчина 1985 года рождения — не соблюдал безопасную дистанцию и в результате врезался в легковой автомобиль Honda Accord. За рулем машины находилась женщина 1990 года рождения.

В результате столкновения пострадали мотоциклист и его пассажир. Оба получили травмы различной степени тяжести, в том числе, переломы.

Обстоятельства происшествия уточняются, сотрудники полиции проводят проверку.

Равнее сообщалось, что на трассе Нижний Новгород - Йошкар-Ола водитель фуры устроил двойное ДТП.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП МВД Мотоспорт
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2025 13:41  [882] Опубликовано видео массового ДТП с участием полицейской машины в Кстово
17 мая 2025 11:20  [1040] ДТП с участием полицейской машины в Кстове закончилось уголовным делом
16 мая 2025 18:45  [586] Водитель фуры получил срок за ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-7
14 мая 2025 10:02  [491] Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных