Командование управления инженерных войск поблагодарило нижегородцев за поддержку СВО Общество

Фото: Кира Мишина

Начальник инженерных войск МВО генерал-майор Бахтияр Набиев поблагодарил жителей региона, оказывающих помощь участникам СВО. Письмо со словами признательности генерал-майор направил губернатору Глебу Никитину.

По словам командира, надежный тыл придает бойцам сил и отваги. Именно благодаря поддержке нижегородцев "ни один танк не смог пройти на родную землю».

"Мы и дальше будем крушить врага, чтобы у вас было все спокойно дома, чтобы вы продолжали гордиться нами, а наши дети светились от достоинства, зная кто их отцы", - подчеркнул Набиев.

Завершил благодарственное письмо генерал-майор цитатой: "Враг будет разбит, победа будет за нами!".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направила крупный гуманитарный груз для участников специальной военной операции.