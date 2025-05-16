Командование управления инженерных войск поблагодарило нижегородцев за поддержку СВО

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Начальник инженерных войск МВО генерал-майор Бахтияр Набиев поблагодарил жителей региона, оказывающих помощь участникам СВО. Письмо со словами признательности генерал-майор направил губернатору Глебу Никитину.
По словам командира, надежный тыл придает бойцам сил и отваги. Именно благодаря поддержке нижегородцев "ни один танк не смог пройти на родную землю».
"Мы и дальше будем крушить врага, чтобы у вас было все спокойно дома, чтобы вы продолжали гордиться нами, а наши дети светились от достоинства, зная кто их отцы", - подчеркнул Набиев.
Завершил благодарственное письмо генерал-майор цитатой: "Враг будет разбит, победа будет за нами!".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область направила крупный гуманитарный груз для участников специальной военной операции.
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