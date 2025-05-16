Выпускники нижегородских колледжей мечтают стать водителями Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев со средним профессиональным образованием интересуют профессии в разных сферах: от водителей до IT. Они также претендуют на высокие зарплаты. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Наибольший интерес среди соискателей с дипломом СПО вызывает профессия водителя — на нее приходится 5,8% всех резюме. При этом медианное значение ожидаемой зарплаты в этой категории составляет 93,1 тысячи рублей, что делает профессию одной из самых высокооплачиваемых среди массовых направлений.

На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,5% резюме), а средний уровень желаемого дохода — 69,4 тысячи рублей. В тройку также попали администраторы с 4,2% резюме и зарплатными ожиданиями на уровне 57,4 тысячи рублей.

В десятку популярных профессий у выпускников колледжей вошли упаковщики и комплектовщики (3,2%), продавцы-консультанты и кассиры (2,9%), разнорабочие (2,3%), кладовщики (1,7%), операторы кол-центров (1,6%), курьеры и охранники (по 1,5%).

Среди этих профессий самые высокие зарплатные ожидания у разнорабочих (69,6 тысячи) и кладовщиков (70 тысяч).

Однако, если рассматривать профессии с самыми высокими ожиданиями по зарплате, лидируют руководители групп разработки, которые рассчитывают в среднем на 182,8 тысячи рублей. Следом идут ИТ-директора (151,8 тысячи) технические и операционные директора (150 тысяч), руководители строительных проектов (148,7 тысячи), коммерческие директора (148,2 тысячи), DevOps-инженеры (146,7 тысячи) и главные инженеры проектов (144,8 тысячи).

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще размещать резюме, надеясь найти более выгодное предложение о работе.