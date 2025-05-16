Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2025 11:50  [20] Суд обязал "ОРБ Нижний" выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы
19 мая 2025 11:23  [154] В Ветлуге простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Обуховым
19 мая 2025 11:00  [99] На Канавинском мосту начали снимать асфальт
19 мая 2025 10:53  [99] Гигантского карпа нашли мертвым в Выксе
19 мая 2025 10:47  [107] Нижегородцам рассказали, как не отравиться клубникой и черешней с рынка
19 мая 2025 10:39  [118] Нижегородцев предупредили о ядовитом "аналоге" черемши
19 мая 2025 10:24  [132] Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса "НЕЙМАРК"
19 мая 2025 10:10  [284] Нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны эндоскопические операции
19 мая 2025 09:43  [111] Специалисты Института демографического развития рассказали юным нижегородцам о семье как о форме самореализации
19 мая 2025 09:20  [169] Командование управления инженерных войск поблагодарило нижегородцев за поддержку СВО
Общество

На Канавинском мосту начали снимать асфальт

19 мая 2025 11:00  [99] Общество
На Канавинском мосту начали снимать асфальт

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде начался масштабный ремонт Канавинского моста, сообщает ЦРТС. Как сообщили в городской администрации, подрядчики уже приступили к фрезерованию старого покрытия проезжей части.

В ближайшие дни начнется укладка нового асфальта. Основные работы будут вестись в ночное время, чтобы снизить нагрузку на транспортный поток и уменьшить неудобства для автомобилистов и пассажиров.

Ремонт охватит оба направления движения.

Напомним, в рамках работ предусмотрены замена дорожного покрытия, восстановление парапетного ограждения, перекладка электрических кабелей и реконструкция подпорной стены со стороны улицы Черниговской.

Стоимость контракта составила 37 млн рублей. Ремонт должен быть закончен до декабря текущего года. 

Ранее сообщалось, что первый этап ремонта Мызинского моста завершен на 70%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский мост ограничения Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
18 мая 2025 16:32  [347] Работы на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде завершат в сентябре
14 мая 2025 14:20  [602] Нижегородские трамваи №2 и №27 не будут ходить до 1 августа
14 мая 2025 06:30  [428] Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде перекроют до 1 июня
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных