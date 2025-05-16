На Канавинском мосту начали снимать асфальт Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде начался масштабный ремонт Канавинского моста, сообщает ЦРТС. Как сообщили в городской администрации, подрядчики уже приступили к фрезерованию старого покрытия проезжей части.

В ближайшие дни начнется укладка нового асфальта. Основные работы будут вестись в ночное время, чтобы снизить нагрузку на транспортный поток и уменьшить неудобства для автомобилистов и пассажиров.

Ремонт охватит оба направления движения.

Напомним, в рамках работ предусмотрены замена дорожного покрытия, восстановление парапетного ограждения, перекладка электрических кабелей и реконструкция подпорной стены со стороны улицы Черниговской.

Стоимость контракта составила 37 млн рублей. Ремонт должен быть закончен до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что первый этап ремонта Мызинского моста завершен на 70%.