В Ветлуге простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Обуховым

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Прощанию с уроженцем Ветлужского округа Сергеем Обуховым, погибшим в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга, пройдет 19 мая. Об этом сообщает районная администрация.
Сергей Обухов проходил службу в должности командира мотострелкового отделения мотострелковой роты 362 мотострелкового полка Западного военного округа. Контракт на участие в СВО он заключил в сентябре 2023 года.
С 10:00 до 10:40 пройдет отпевание и церемония прощания в храме во имя Святой Живоначальной Троицы.
С 11:00 до 11:15 на Братской площади города состоится траурный митинг.
Администрация Ветлужского муниципального округа выразила глубокие соболезнования родным и близким Сергея Борисовича.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске простились с двумя бойцами.
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