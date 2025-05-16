В Ветлуге простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Обуховым Общество

Фото: Анастасия Назарова

Прощанию с уроженцем Ветлужского округа Сергеем Обуховым, погибшим в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга, пройдет 19 мая. Об этом сообщает районная администрация.

Сергей Обухов проходил службу в должности командира мотострелкового отделения мотострелковой роты 362 мотострелкового полка Западного военного округа. Контракт на участие в СВО он заключил в сентябре 2023 года.

С 10:00 до 10:40 пройдет отпевание и церемония прощания в храме во имя Святой Живоначальной Троицы.

С 11:00 до 11:15 на Братской площади города состоится траурный митинг.

Администрация Ветлужского муниципального округа выразила глубокие соболезнования родным и близким Сергея Борисовича.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске простились с двумя бойцами.