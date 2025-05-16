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Экономика

Почти 1 млрд рублей заработала Нижегородская область на торгах по КРТ

19 мая 2025 12:55  [70] Экономика
Почти 1 млрд рублей заработала Нижегородская область на торгах по КРТ

Бюджет Нижегородской области пополнился на 933 миллиона рублей по результатам аукционов, проведенных в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил Проектный офис Стратегии развития региона.

Средства поступили от компаний, получивших право застраивать участки жилыми и социальными объектами. По словам региональных властей, интерес к таким площадкам сохраняется на высоком уровне.

Одним из наиболее доходных стал участок на улице Янки Купалы — за него в бюджет поступит свыше 250 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Сергей Морозов отметил, что такие итоги подтверждают действенность выбранной модели: инвесторы охотно участвуют, поскольку проекты становятся не только рентабельными, но и значимыми для общества.

Программа комплексного развития направлена не только на строительство жилья, но и на решение социальных задач — расселение аварийного фонда, возведение детских садов, школ и поликлиник.

По состоянию на начало мая 2025 года в рамках программы заключены договоры на освоение 18 участков. Инвесторы взяли на себя обязательства построить 17 детских садов, 3 школы, 3 поликлиники, а также восстановить 10 объектов культурного наследия.

Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 34 миллиарда рублей.

Напомним, что власти одобрили проект комплексного развития территории на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ЖК в Ольгине по проекту КРТ.

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Теги:
Инвестиции КРТ Строительство
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