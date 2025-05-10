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Общество

Минстрой выдал разрешение на строительство двух домов у Борского моста

12 мая 2025 11:49  [125] Общество
Минстрой выдал разрешение на строительство двух домов у Борского моста

Областной минстрой выдал разрешение на строительство двух домов на улице Акимова в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщается в реестре, опубликованном на сайте ведомства, речь идет о домах №5.1 и №6.1 по генеральному плану. Разрешение выдано ООО "СЗ "Хутор"". 

Ранее сообщалось, что многоэтажки планируется возвести напротив существующих домов №42, 43, 48, 55 и 56 по улице Акимова. В новостройках кроме квартир будут также встроенные помещения общественного назначения.

Застройщик ООО "СЗ "Хутор" предлагает реализацию проекта в формате КРТ, с одновременным возведением социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Проект строительства жилого комплекса возле Борского моста предполагает возведение девяти многоквартирных домов высотой до 24 этажей. Отметим, что жители 5-го микрорайона Мещерского озера выступили против строительства данного ЖК.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение федеральному девелоперу GloraX на возведение первого жилого корпуса в рамках первой очереди ЖК на Гребном канале. 

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Теги:
Жилье КРТ Строительство
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