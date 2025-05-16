Нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны эндоскопические операции

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Жителям Нижегородской области с тяжелыми заболеваниями пищевода теперь доступно современное и щадящее лечение. Об этом сообщил главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
По его словам, в Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России начали выполнять малоинвазивные эндоскопические операции. Они позволяют обходиться без традиционных хирургических разрезов, что значительно снижает травматичность и ускоряет восстановление пациентов.
Новая методика применяется при таких сложных патологиях, как:
Ранее подобные высокотехнологичные операции проводились только в Москве и Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде пациенты были вынуждены проходить традиционные хирургические вмешательства с большими разрезами, что требовало длительной реабилитации.
Теперь жители региона могут получить необходимую помощь на месте и совершенно бесплатно — все операции проводятся по федеральным квотам.
Ранее сообщалось, что нижегородцам могут упростить подготовку к госпитализации за счет сокращения анализов.
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