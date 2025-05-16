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Общество

Нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны эндоскопические операции

19 мая 2025 10:10  [46] Общество
Нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны эндоскопические операции

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области с тяжелыми заболеваниями пищевода теперь доступно современное и щадящее лечение. Об этом сообщил главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, в Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России начали выполнять малоинвазивные эндоскопические операции. Они позволяют обходиться без традиционных хирургических разрезов, что значительно снижает травматичность и ускоряет восстановление пациентов.

Новая методика применяется при таких сложных патологиях, как:

  • ахалазия кардии — заболевание, при котором нарушается прохождение пищи по пищеводу, вызывая затрудненное глотание и чувство комка в горле;
  • дивертикул Ценкера — выпячивание на задней стенке глотки, которое может вызывать дискомфорт и проблемы с глотанием;
  • аденома большого дуоденального сосочка — редкое новообразование в области соединения желчных и панкреатических протоков.

Ранее подобные высокотехнологичные операции проводились только в Москве и Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде пациенты были вынуждены проходить традиционные хирургические вмешательства с большими разрезами, что требовало длительной реабилитации.

Теперь жители региона могут получить необходимую помощь на месте и совершенно бесплатно — все операции проводятся по федеральным квотам.

Ранее сообщалось, что нижегородцам могут упростить подготовку к госпитализации за счет сокращения анализов. 

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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