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Общество

Крупную партию нелегального алкоголя нашли в сормовском кафе

07 мая 2025 16:30  [39] Общество
Нелегальный алкоголь нашли во время проверки в сормовском кафе

Фото: Александр Воложанин

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в одном из заведений общественного питания была выявлена крупная партия нелегального алкоголя. В ходе проверки сотрудники профильных ведомств изъяли свыше 170 бутылок спиртного.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, у заведения отсутствовала лицензия на продажу алкоголя. Кроме того, на продукцию не имелось необходимых сопроводительных документов.

Глава ведомства Максим Черкасов отметил, что по фактам нарушений начаты административные расследования. Он подчеркнул, что подобные проверки проводятся как по обращениям граждан, так и на основе анализа данных, полученных через систему межведомственного контроля и лицензирования, разработанную министерством.

С начала текущего года специалисты уже провели в регионе 11 таких рейдов, в результате которых было изъято свыше 400 единиц алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями законодательства.

Ранее сообщалось, что сомнительный алкоголь перевозили по Нижнему Новгороду на инкассаторском автомобиле.

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Теги:
Алкоголь Контрафакт Сормовский район
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