Компания-перевозчик выиграла конкурс на нижегородские маршруты А-13 и А-67 Общество

В Нижнем Новгороде определили нового перевозчика, который будет обслуживать автобусные маршруты А-13 и А-67. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем (ЦРТС).

По итогам конкурсных процедур, победителем стало ООО "Мещеряков и компания". Именно эта организация займется перевозками пассажиров на указанных направлениях.

Согласно условиям контракта, договор с перевозчиком заключен до 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что с 25 мая автобусы Т-40 и Т-57 начнут курсировать под новыми номерами.