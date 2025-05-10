Компания-перевозчик выиграла конкурс на нижегородские маршруты А-13 и А-67

В Нижнем Новгороде определили нового перевозчика, который будет обслуживать автобусные маршруты А-13 и А-67. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем (ЦРТС).
По итогам конкурсных процедур, победителем стало ООО "Мещеряков и компания". Именно эта организация займется перевозками пассажиров на указанных направлениях.
Согласно условиям контракта, договор с перевозчиком заключен до 31 декабря 2027 года.
Ранее сообщалось, что с 25 мая автобусы Т-40 и Т-57 начнут курсировать под новыми номерами.
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