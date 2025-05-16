Заброшенное здание превратили в гостиницу и музей в Чкаловске

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В Чкаловске состоялось открытие нового гостиничного комплекса "Легенда", созданного частными инвесторами на базе здания, которое долгие годы оставалось заброшенным. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По его словам, историческое здание, построенное в 1925 году и долгое время использовавшееся как больница, пришло в запустение в начале 2000-х. Весной прошлого года губернатору представили проект восстановления — тогда объект находился в крайне запущенном состоянии и напоминал руины.
Никитин отметил, что новый владелец проявил искреннюю заинтересованность в развитии территории. Он не только восстановил здание, но и активно взаимодействует с музеем Чкалова, а также планирует инвестировать в дальнейшее развитие города.
Гостиница органично вписалась в городскую среду. В комплексе предусмотрены номера различных категорий, а на крыше появится смотровая площадка с кафе. Особое внимание уделено культурной составляющей — в отеле открыт небольшой музей, посвящённый освоению Арктики и полярной авиации.
Губернатор сообщил, что региональные власти договорились оказать поддержку в пополнении музейной экспозиции предметами, связанными с легендарным летчиком Валерием Павловичем Чкаловым.
"От таких проектов испытываю глубокое удовлетворение. Приятно видеть, что есть люди, готовые вместе с властью делать малые города лучше и привлекательнее", — отметил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что губернатор поручил продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске.
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