Заброшенное здание превратили в гостиницу и музей в Чкаловске Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Чкаловске состоялось открытие нового гостиничного комплекса "Легенда", созданного частными инвесторами на базе здания, которое долгие годы оставалось заброшенным. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, историческое здание, построенное в 1925 году и долгое время использовавшееся как больница, пришло в запустение в начале 2000-х. Весной прошлого года губернатору представили проект восстановления — тогда объект находился в крайне запущенном состоянии и напоминал руины.

Никитин отметил, что новый владелец проявил искреннюю заинтересованность в развитии территории. Он не только восстановил здание, но и активно взаимодействует с музеем Чкалова, а также планирует инвестировать в дальнейшее развитие города.

Гостиница органично вписалась в городскую среду. В комплексе предусмотрены номера различных категорий, а на крыше появится смотровая площадка с кафе. Особое внимание уделено культурной составляющей — в отеле открыт небольшой музей, посвящённый освоению Арктики и полярной авиации.

Губернатор сообщил, что региональные власти договорились оказать поддержку в пополнении музейной экспозиции предметами, связанными с легендарным летчиком Валерием Павловичем Чкаловым.

"От таких проектов испытываю глубокое удовлетворение. Приятно видеть, что есть люди, готовые вместе с властью делать малые города лучше и привлекательнее", — отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске.