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Происшествия

Подросток надругался на 7-летним мальчиком в Первомайском районе

20 мая 2025 18:57  [47] Происшествия
Подросток надругался на 7-летним мальчиком в Первомайском районе

В Первомайском районе Нижегородской области насилию подвергся третий ребенок за полгода, сообщает программа "Кстати…" (16+). Во всех случаях насильники записывали видео издевательств и выкладывали их в социальных сетях.

В этот раз 14-летний подросток надругался над 7-летним мальчиком, его друг снимал происходящее на видео. Ребенок от стыда молчал. Его мать узнала, когда насильник распространил видео по школе.

Директор школы заявляет, что в учреждении ничего странного не замечали. Насильник якобы ничем не отличался от других учащихся. 

Мать пострадавшего назвала подростка распущенным и рассказала, что он растет без отца, а мать работает по графику два через два. Вот, по ее словам, мальчик и делает, что хочет. 

Сам 14-летний преступник с журналистами общаться не стал и спрятался дома.

Как рассказала местная жительница, это уже третий случай за полгода. По другому делу о насилии над восьмиклассником идут суды. А совсем недавно семиклассники затащили одноклассника в сарай, заставили раздеться и снимали все издевательства на видео. По этому случаю идет следствие.

"Жизнь там не очень адекватная. Из всех мест работы, которые там были, остался один завод. Остальные предприятия и учреждения переведены в другие города. Я не психолог, но эти проблемы сказываются на молодежи", - рассказал житель Первомайка. 

Мать пострадавшего говорит, что родительница 14-летнего насильника принесла извинения. 7-летний мальчик сейчас не ходит в школу, так как находится в нестабильном эмоциональном состоянии и иногда плачет.

По неофициальным данным, правоохранители возбудили уголовное дело и заключили подростка под домашний арест.

Ранее сообщалось, что число изнасилований резко выросло в Нижегородской области в первом квартале года.

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Теги:
Дети Изнасилование Первомайск
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