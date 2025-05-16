Полиция задержала 414 пьяных водителей в Нижегородской области за майские праздники Общество

Фото: Кира Мишина

В майские праздники сотрудники полиции в Нижегородской области выявили 414 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщает pravda-nn.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.

С 1 по 4 мая в регионе были остановлены 215 нетрезвых автомобилистов. Это на 88 человек больше, чем за тот же период прошлого года, когда за аналогичное нарушение задержали 127 человек.

Во вторые майские выходные, с 8 по 11 мая, число таких случаев составило 199. Годом ранее за этот период за рулём в нетрезвом виде находились 164 человека.

Как уточнили в ведомстве, больше всего нарушителей поймали на дорогах Нижнего Новгорода, а также в Балахне и на территории городского округа Бор.

Кроме того, поступали сигналы от граждан: в каждый из праздничных периодов на горячую линию МВД России поступило по 32 сообщения о возможных нарушениях. Из них подтвердились 10 и 11 случаев соответственно. Напоминаем, что передать информацию о пьяном водителе можно по номеру 112. Если факт опьянения подтверждается, заявителю выплачивают вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

В ГИБДД подчёркивают: чем подробнее описание автомобиля и точнее локация, тем быстрее инспекторы могут задержать нарушителя.

Ранее сообщалось, что с начала года в регионе выявили более 4 тысяч пьяных водителей.

Как выяснилось, самым "пьяным" районом в Нижегородской области является Автозаводский.