В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2025 14:12  [72] Число детских суицидов резко выросло в Нижегородской области
20 мая 2025 13:56  [86] Масштабная реконструкция Городецкого гидроузла завершится в конце 2026 года
20 мая 2025 13:25  [94] Полиция задержала 414 пьяных водителей в Нижегородской области за майские праздники
20 мая 2025 13:07  [112] Маршрут Т-304 возобновляет движение между Кстовом и Нижним Новгородом
20 мая 2025 12:50  [273] Интернет проведут в 37 сел и деревень Нижегородской области в 2025 году
20 мая 2025 12:43  [112] CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes
20 мая 2025 12:35  [134] Режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе
20 мая 2025 12:25  [141] Нижний Новгород обогнал Казань и Уфу в рейтинге городов для переезда
20 мая 2025 12:21  [290] 239 участников СВО прошли в следующий этап программы "Герои. Нижегородская область"
20 мая 2025 11:12  [193] Нижегородцы рискуют жизнью, перебегая дорогу перед машинами на Лядова
Общество

Полиция задержала 414 пьяных водителей в Нижегородской области за майские праздники

20 мая 2025 13:25  [94] Общество
Полиция задержала 414 пьяных водителей в Нижегородской области за майские праздники

Фото: Кира Мишина

В майские праздники сотрудники полиции в Нижегородской области выявили 414 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщает pravda-nn.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.

С 1 по 4 мая в регионе были остановлены 215 нетрезвых автомобилистов. Это на 88 человек больше, чем за тот же период прошлого года, когда за аналогичное нарушение задержали 127 человек.

Во вторые майские выходные, с 8 по 11 мая, число таких случаев составило 199. Годом ранее за этот период за рулём в нетрезвом виде находились 164 человека.

Как уточнили в ведомстве, больше всего нарушителей поймали на дорогах Нижнего Новгорода, а также в Балахне и на территории городского округа Бор.

Кроме того, поступали сигналы от граждан: в каждый из праздничных периодов на горячую линию МВД России поступило по 32 сообщения о возможных нарушениях. Из них подтвердились 10 и 11 случаев соответственно. Напоминаем, что передать информацию о пьяном водителе можно по номеру 112. Если факт опьянения подтверждается, заявителю выплачивают вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

В ГИБДД подчёркивают: чем подробнее описание автомобиля и точнее локация, тем быстрее инспекторы могут задержать нарушителя.

Ранее сообщалось, что с начала года в регионе выявили более 4 тысяч пьяных водителей. 

Как выяснилось, самым "пьяным" районом в Нижегородской области является Автозаводский. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полиция Праздники Пьяный водитель
Поделиться:
Новости по теме
19 мая 2025 14:14  [301] Каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде совершается по пьяни
12 мая 2025 13:15  [552] Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных