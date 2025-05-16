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Общество

213 детей умерли в Нижегородской области за год

20 мая 2025 20:26  [37] Общество
213 детей умерли в Нижегородской области за год

В 2024 году в Нижегородской области скончались 213 несовершеннолетних. Об этом говорится в ежегодном отчете уполномоченного по правам ребенка в регионе Маргариты Ушаковой.

Среди умерших — 78 младенцев в возрасте до одного года. Это на 17 случаев меньше по сравнению с предыдущим годом. Основными причинами смерти новорождённых стали осложнения, возникшие в перинатальный период (34 эпизода), врождённые аномалии развития (18 случаев), а также внешние воздействия (12).

В возрастной категории от года до 17 лет зафиксировано 135 смертей, что незначительно превышает показатель 2023 года, когда умерли 132 ребёнка. В этой группе главными факторами остаются соматические болезни (49 случаев), внешние причины (77), инфекционные заболевания (2), а также врождённые патологии (7).

Особую обеспокоенность у специалистов вызывает увеличение смертности, связанной с внешними обстоятельствами. Среди них суициды, пожары и случаи утопления.

Каждый факт гибели ребёнка проходит детальный разбор в специальной комиссии при региональном минздраве. Эксперты ищут решения, которые помогут предотвратить подобные трагедии в будущем.

Параллельно в медицинских учреждениях области продолжается реализация программ, направленных на сокращение детской смертности.

Ранее сообщалось, что в регионе выросло число детских суицидов. 

Напомним, что в Нижегородской области значительно снизилась младенческая смертность. 

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Теги:
Дети Смертность
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