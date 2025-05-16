Режим повышенной готовности пришлось ввести в Ленинском районе из-за котельной

В Ленинском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности на фоне аварийной ситуации. Об этом говорится в постановлении № 5940, размещённом на официальном сайте городской администрации 20 мая.
Причиной мер стало частичное разрушение стены здания котельной, расположенного по адресу: Тургайский переулок, 3А. Режим действует в пределах границ аварийного объекта и был установлен с 28 апреля.
Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами поручено принять меры по охране территории и ограничить доступ посторонних лиц.
Кроме того, ведомству предстоит организовать работы по устранению последствий аварии.
Напомним, что режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе.
Также ранее сообщалось, что из-за карстового провала на дороге в Сосновском округе был введен режим повышенной готовности.
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