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Происшествия

Режим повышенной готовности пришлось ввести в Ленинском районе из-за котельной

20 мая 2025 16:23  [147] Происшествия
Режим повышенной готовности пришлось ввести в Ленинском районе из-за котельной

В Ленинском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности на фоне аварийной ситуации. Об этом говорится в постановлении № 5940, размещённом на официальном сайте городской администрации 20 мая.

Причиной мер стало частичное разрушение стены здания котельной, расположенного по адресу: Тургайский переулок, 3А. Режим действует в пределах границ аварийного объекта и был установлен с 28 апреля.

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами поручено принять меры по охране территории и ограничить доступ посторонних лиц.

Кроме того, ведомству предстоит организовать работы по устранению последствий аварии.

Напомним, что режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе. 

Также ранее сообщалось, что из-за карстового провала на дороге в Сосновском округе был введен режим повышенной готовности.

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Теги:
ЖКХ Ленинский район ЧС
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