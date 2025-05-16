В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 мая 2025 07:38  [419] Нижегородцев призвали не отказываться от набора соцуслуг ради выплат
21 мая 2025 07:00  [851] Рыбоохрана на севере Нижегородской области держится на одном человеке
20 мая 2025 20:26  [280] 213 детей умерли в Нижегородской области за год
20 мая 2025 20:00  [433] Ярослав Серпухов возглавил Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру
20 мая 2025 19:25  [568] Браконьерство в нерест выросло на 30% в Нижегородской области
20 мая 2025 19:14  [237] Ветераны СВО из Нижегородской области осваивают управление городами на базе МГИМО
20 мая 2025 18:43  [250] Проекты по развитию региона обсудили на заседании совета "Нижегородского землячества" в Москве
20 мая 2025 18:35  [467] Лето 2025 года в Нижегородской области может стать аномально жарким
20 мая 2025 18:08  [194] Эксперимент по контролю и учёту мигрантов стартовал в России
20 мая 2025 18:01  [252] Власти рассматривают запуск троллейбуса до микрорайона Седьмое небо
Общество

Нижегородцев призвали не отказываться от набора соцуслуг ради выплат

21 мая 2025 07:38  [419] Общество
Нижегородцев призвали не отказываться от набора соцуслуг ради выплат

Фото: Александр Воложанин

Минздрав и Соцфонд региона призвали жителей не отказываться от набора социальных услуг (НСУ).

Как отметил в своем телеграм-канале главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов, в последнее время растет количество случаев, когда граждане отказываются от НСУ в пользу ежемесячной денежной выплаты, не осознавая всех последствий этого решения.

По его словам, отказавшись от соцпакета, человек теряет возможность бесплатно получать дорогостоящие препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. А в случае развития серьёзных заболеваний, стоимость медикаментов может превышать 170 тысяч рублей в месяц, и оплачивать их придётся самостоятельно.

НСУ также включает бесплатное лечение ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, онкология и бронхиальная астма. Кроме того, в соцпакет входит право на бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Он напомнил, что до 1 октября граждане могут сохранить за собой право на получение лекарств и других услуг в 2026 году. После этой даты изменить решение будет невозможно в течение года, и восстановить право на НСУ можно будет только путём подачи заявления в Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны малоинвазивные эндоскопические операции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
19 мая 2025 13:44  [416] Как распознать неполадки в работе щитовидной железы: советы эндокринолога
19 мая 2025 10:39  [376] Нижегородцев предупредили о ядовитом "аналоге" черемши
12 мая 2025 13:30  [375] Нижегородцам объяснили, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17 апреля 2025 08:00  [714] Жителей Нижегородской области предупредили о начале активности змей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных