Нижегородцев призвали не отказываться от набора соцуслуг ради выплат Общество

Фото: Александр Воложанин

Минздрав и Соцфонд региона призвали жителей не отказываться от набора социальных услуг (НСУ).

Как отметил в своем телеграм-канале главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов, в последнее время растет количество случаев, когда граждане отказываются от НСУ в пользу ежемесячной денежной выплаты, не осознавая всех последствий этого решения.

По его словам, отказавшись от соцпакета, человек теряет возможность бесплатно получать дорогостоящие препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. А в случае развития серьёзных заболеваний, стоимость медикаментов может превышать 170 тысяч рублей в месяц, и оплачивать их придётся самостоятельно.

НСУ также включает бесплатное лечение ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, онкология и бронхиальная астма. Кроме того, в соцпакет входит право на бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Он напомнил, что до 1 октября граждане могут сохранить за собой право на получение лекарств и других услуг в 2026 году. После этой даты изменить решение будет невозможно в течение года, и восстановить право на НСУ можно будет только путём подачи заявления в Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны малоинвазивные эндоскопические операции.