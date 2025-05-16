Черный ягуар Азар прибыл в нижегородское "Лимпопо" для создания пары с Наоми Общество

Фото: пресс-служба "Лимпопо"

В нижегородский зоопарк "Лимпопо" прибыл новый обитатель — черный ягуар по кличке Азар. Хищник переехал из пензенского зоопарка с целью формирования пары с самкой Наоми, сообщили в пресс-службе страны птиц и зверей.

Наоми — молодая, полная энергии и абсолютно здорова. Особую ценность ей придает редкий черный окрас, что делает ее особенно привлекательной для создания потомства. Руководство зоопарка надеется, что знакомство с Азаром перерастет в крепкий союз.

"Наша Наоми — настоящая находка: редкий цвет, отличное здоровье и активный характер. Мы уверены, что с Азаром у них может сложиться удачная пара, и, возможно, в будущем появятся детеныши", — отметил гендиректор учреждения Владимир Герасичкин.

Пока что ягуары находятся в отдельных вольерах. Азару необходимо время, чтобы освоиться на новом месте и адаптироваться к обстановке. После этого специалисты зоопарка организуют первую встречу будущей пары.

Ранее сообщалось, что проспект амурского тигра Эмира появился в нижегородском "Лимпопо".