Почти 3 тысячи нижегородцев сменили имя в 2024 году

Фото:
В 2024 года в Нижегородской области почти 3 тысячи человек официально изменили свои фамилии, имена или отчества. Такие данные приводит региональное управление ЗАГС.
Всего зафиксировано 2960 случаев перемены имени. Из общего числа заявителей 542 — мужчины, а большинство, 2418 человек, — женщины.
Наиболее активно личные данные меняли молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет — 761 случай. Чуть реже с подобными заявлениями обращались граждане от 19 до 25 лет — 606 человек.
В возрасте от 41 до 45 лет данные сменили 395 человек, от 50 лет и старше — 383, от 36 до 40 лет — 327, от 14 до 18 лет — 317 и от 46 до 50 лет — 171.
Наиболее популярной причиной обращения в ЗАГС стала смена фамилии — такие заявления подали 2964 раза. Имя меняли 360 человек, а отчество — 424.
Ранее сообщалось, что первые свадьбы прошли на воздушных шарах в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+