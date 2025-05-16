Почти 3 тысячи нижегородцев сменили имя в 2024 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2024 года в Нижегородской области почти 3 тысячи человек официально изменили свои фамилии, имена или отчества. Такие данные приводит региональное управление ЗАГС.

Всего зафиксировано 2960 случаев перемены имени. Из общего числа заявителей 542 — мужчины, а большинство, 2418 человек, — женщины.

Наиболее активно личные данные меняли молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет — 761 случай. Чуть реже с подобными заявлениями обращались граждане от 19 до 25 лет — 606 человек.

В возрасте от 41 до 45 лет данные сменили 395 человек, от 50 лет и старше — 383, от 36 до 40 лет — 327, от 14 до 18 лет — 317 и от 46 до 50 лет — 171.

Наиболее популярной причиной обращения в ЗАГС стала смена фамилии — такие заявления подали 2964 раза. Имя меняли 360 человек, а отчество — 424.

Ранее сообщалось, что первые свадьбы прошли на воздушных шарах в Нижегородской области.