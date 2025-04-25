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Общество

Первые свадьбы на воздушных шарах прошли в Нижегородской области

28 апреля 2025 11:11  [135] Общество
Первые свадьбы на воздушных шарах прошли в Нижегородской области

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Две пары из Семеновского городского сыграли первые свадьбы на воздушных шарах в Нижегородской области. Об этом сообщает главное управление ЗАГС по региону.

25 апреля 2025 года две пары обменялись кольцами над живописными Керженскими лесами. Молодые поднялись в корзинах аэростатов, и церемонии бракосочетания состоялись в воздухе. Нижегородцы приземлились уже в официальном статусе мужа и жены.

Организаторами необычных свадебных церемоний выступили Главное управление ЗАГС Нижегородской области и клуб воздухоплавателей "ШарНН".

"Мы всегда стараемся радовать наших молодоженов и следовать современным тенденциям свадебной индустрии", — отметила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Она подчеркнула, что в регионе активно развиваются новые, нестандартные площадки для регистрации браков. Ранее церемонии бракосочетания уже проходили в парке "Швейцария" и на стадионе "Нижний Новгород". Краснова выразила надежду, что такой незабываемый полет станет для новоиспеченных супругов счастливым началом долгой семейной жизни.

Кстати, с 25 по 27 апреля в Нижегородской области поженились 460 пар.

Ранее сообщалось, почти 3 тысячи супружеских пар получили выплаты в честь юбилеев совместной жизни в Нижегородской области с начала 2025 года.

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Теги:
ЗАГС свадьба Семеновский городской округ
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